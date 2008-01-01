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Новости погоды


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Рекордные снегопады в Казахстане


ИА "Метеоновости" / 12:05 Пятница, 13 ноября

  Двое суток столица Казахстана город Нур-Султан ( Астана) находился во власти холодных атмосферных фронтов циклона с центром над югом Западной Сибири. 11 и 1 2 ноября на город выпало рекордное количество осадков в виде снега. И были побиты суточные рекорды по осадкам. Новый рекорд для 11 ноября составляет 7,6 мм ( прежний был в 1896 и 2012 году с осадками 6,0 мм), а 12 ноября выпало 7,7 мм ( прежний 7,0 мм остался за 2012 годом).

В итоге с начала месяца в городе выпало 26 мм осадков, при норме 28 мм. И к утру 13 ноября высота снега в городе достигла 13 см. / meteonovosti.ru /
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