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Зима пришла на Урал

ИА "Метеоновости" / 12:40 Пятница, 13 ноября



сезону теплой погоды начала ноября, которая баловала Урал и его западных соседей погожими ясными днями с положительными температурами воздуха даже по ночам, природа медленно, но уверено начала разыгрывать зимний сценарий.



Холодный воздух арктических широт с северными ветрами сначала всей своей тяжестью и мощью обрушился на Предуралье, где атмосферные фронты в тылу циклонического вихря, с порывистым ветром внесли заметное похолодание. Температурный фон начал постепенно здесь возвращаться к климатической норме, которая для этого времени года варьирует около -5 градусов. Благодаря отрицательным температурам воздуха, существенные ливневые осадки помогли наконец-то сформироваться снежному покрову. Так на территории Башкирии снег покрыл землю до 4-6 см, а в Удмуртии и Пермском крае можно уже говорить о высоте сугробов, которые на сегодняшний день достигают здесь местами 10 -13 см. Но уже сегодня к вечеру осадки в регионе должны ослабеть и прекратиться, облачности станет значительно меньше, а вот давление продолжит расти. Антициклон с европейской части России начнет расширять свои позиции, первыми взяв под опеку как раз Предуралье. Вместе с тем, температура воздуха продолжит понижаться, и в выходные дни ее диапазон составит не выше -7..-12 градусов.



Ненастный циклонический вихрь попытается покорить Урал. Но преодолеть горы ему так и не удастся, как и не представится возможности спастись бегством на восточные территории. Не имея мощной поддержки от южного выноса тепла, он будет вынужден остановиться и начать заполнятся холодом.



И именно уральские территории примут к середине ноября на себя основной удар сначала снежных зарядов, а затем морозных температур. В минувшую ночь, на пятницу 13-ое, снежный покров в Екатеринбурге увеличился с 5 до 9 см, по области высота сугробов на сегодняшний день уже достигает 14-16 см. Самый пик снегопада уже прошел, но влияние холодных атмосферных фронтов еще продолжит сказываться и в субботний день, 14 ноября. Температура воздуха опуститься ночью до -11..-16 градусов, на севере местами до -21 градусов.



К воскресенью, 15 ноября, осадки прекратятся, ветер ослабеет, температура воздуха понизится еще до -12...- 17 градусов в дневные часы, и до -17..-22 градусов ночью, что уже приведет к существенному отставанию от средних показателей на 4-6 единиц. Атмосферное давление напротив стремительно начнет расти и к завершению выходных жителей Урала ждет малооблачная погода, без осадков, при максимальном значении давления 1045 гПа или 783 мм рт ст. / meteonovosti.ru /



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