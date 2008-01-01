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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:43 Пятница, 13 ноября

  Погода в столице облачная без осадков, местами отмечается дымка. Температура воздуха в округах столицы: Центральном 4,1..4,8 градуса, в Северном 3,3..4,3 градуса, в Северо-Восточном 3,1..4,5 градуса, в Восточном 4,1..4,7 градуса, в Юго-Восточном 3,9..4,5 градуса, в Южном 2,9..4,5 градуса, в Юго-Западном 2,7..4,0 градуса, в Западном 2,5..4,4 градуса, в Северо-Западном 3,3..4,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, 3,2юю3,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, местами дымка, температура воздуха 2,3..3,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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