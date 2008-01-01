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Новости погоды


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Атмосферное давление в Москве продолжит расти


ИА "Метеоновости" / 13:04 Пятница, 13 ноября

  Атмосферный фон давления в столичном регионе продолжает расти. На сегодняшний день он превысит норму на 14 единиц и составит 761 мм рт ст. На пик этот показатель выйдет к середине предстоящей рабочей недели, достигнув в среду, 18 ноября, значений 769 мм рт ст или 1025 гПа, опередив среднее значение уже на 22 единицы. Но все же преодолеть рекордную планку ноября господствующему в регионе антициклону, так и не получится: максимум останется за 1993 годом с показателем 1034,6 гПа. / meteonovosti.ru /
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