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От Сахалина до Колымы в выходные ненастно

ИА "Метеоновости" / 15:08 Пятница, 13 ноября



Циклонический вихрь с акватории Охотского моря в выходные дни изрядно подпортит погоду на восточных окраинах России, где погодные условия едва только начали приходить в рамки сезонных значений.



В текущие сутки, 13 ноября, Сахалину достался весь "букет" атмосферных фронтов. В утренние часы через центральные и южные районы острова проходил теплый атмосферный фронт, на северной оконечности господствовал фронт окклюзии. В результате, в вечерние часы по местному времени копилка осадков на Сахалине пополнилась на 8-10 мм. Температура воздуха перешла положительные границы и так же достигла максимальных значений +8..+10 градусов.



В ночь на субботу, 14 ноября, циклон расширит поле своей деятельности и выйдет к южному побережью Камчатки. С его приближением ветер окрепнет в порывах до 15-20 м/с, и начавшиеся осадки в виде мокрого снега и переохлажденного дождя, в дневные часы перейдут в дождь и накроют уже весь полуостров. Местами на восточном побережье их количество за сутки может достигнуть 15-20 мм, температура воздуха при этом повысится от 0 до +5 градусов . Непогода сохранится в регионе до воскресенья,15 ноября, затем осадки прекратятся и к вечеру температура воздуха вновь опустится до нулевой отметки. Порывистый ветер не успокоится и по-прежнему будет достигать в порывах 10-13 м/с.



Вместе с тем циклонический вихрь закрутится в еще более тугую спираль и обратит свой путь на Колыму. В Магаданской области уже в ночь с субботы на воскресенье атмосферное давление начнет активно понижаться, при сильном северном ветре и снегопаде закружит метель. После прохождения теплого фронта температура повысится до -10...-5 градусов .



Температурный фон на всей территории будет превышать норму на 6-8 градусов вплоть до середины недели. Затем в тыловой части циклона осадков станет меньше, но вместе с тем и температура воздуха понизится и вернется к своим климатическим границам. / meteonovosti.ru /



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