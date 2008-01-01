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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:39 Суббота, 14 ноября

  Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области -1..+4 градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 760 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.

Погода перестроилась на постепенное наступление холодов - температура близка к ноябрьским значениям - ночью около нуля, днем +1..+3 градуса, атмосферное давление высокое, содержание кислорода в воздухе в пределах нормы. По медицинской оценке - это спастический тип погоды, который может оказывать нагрузку на сердечно-сосудистую систему метеозависимых людей. Тяжело переносят такие условия лица, страдающие гипертонической болезнью, ишемией, атеросклерозом сосудов головного мозга, вегетососудистой дистонией, мигренью). Рекомендации: контроль артериального давления, своевременный прием лекарств, назначенных врачом. Стараться не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками, помогут нормализовать психологическое самочувствие и состояние нервной системы седативные растительные средства (можно использовать настойку валерианы, боярышника и пустырника).

Геомагнитный фон 14 ноября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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