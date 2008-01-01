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Новости погоды


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В Таджикистане пора предзимья


ИА "Метеоновости" / 09:58 Суббота, 14 ноября

  Промчавшись по равнинно-пустынному рельефу Узбекистана и Туркмении холодный фронт, сформировавшийся, благодаря арктическому вторжению в теплые районы Средней Азии, остановился в горах Таджикистана и уже вторые сутки портит погоду в регионе.

За одни прошедшие сутки, в пятницу 13 ноября, количество выпавших осадков превысило почти 40 процентов от месячной нормы. В Душанбе их количество составило 17 мм. Но если вчерашние сутки отметились лишь ливневыми дождями, то наступивший день, 14 ноября, войдет в метеорологическую летопись, как еще более ненастный. В дневные часы субботы температура понизится на 8-10 единиц и составит не выше 0:+5 градусов. Осадки в виде дождя прогнозируются на большей части территории страны, местами они пройдут в виде мокрого снега. В Душанбе их количество может превысить 20-25 мм, а значит, будет перекрыта месячная норма.

Как минимум, до середины предстоящей недели температурный фон сохранится пониженным и будет отставать от многолетних значений на 4-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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