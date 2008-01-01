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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:12 Суббота, 14 ноября



Ноябрь приближается к середине, а снега московские улицы еще не видели. И это в то время, как в конце ноября, по средним многолетним данным, в столичном регионе должен установиться устойчивый снежный покров. В текущем сезоне погода не укладывается в рамки климатической нормы и сохраняет тепло и бесснежье.



Вот и прошедшей ночью заморозков в столице (по данным метеостанции ВДНХ) не наблюдалось, а максимальная температура ожидается от 1 до 3 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы. Но при такой величине положительной аномалии рекордных значений температуре не достичь.



Самый теплый день 14 ноября по-прежнему будет принадлежать 1923 году, когда температура в дневные часы повысилась до +12.5 градусов.



Сильными морозами отметился этот день в 1908 году, когда под утро воздух остыл до температуры -21.3 градуса. Более ста лет погода не испытывала москвичей подобным образом.



Самым ненастным этот день был в 1967 году, за сутки выпало 29.5 мм осадков при месячной норме 58 мм, и это не только суточный рекорд, но и абсолютный рекорд ноября. / meteonovosti.ru /



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