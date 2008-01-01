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Новости погоды


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Южный циклон ухудшит погоду на востоке России


ИА "Метеоновости" / 11:09 Суббота, 14 ноября

  В последние рабочие дни недели сферу влияния над погодой Дальневосточного вихря поделили между собой два обширных барических образования: антициклон, который оккупировал всю северную половину округа и циклонический вихрь, поднимающийся с юга, и оказавшийся в пятницу над Сахалином. В Приморье, центральные и южные районы Хабаровского края и на Сахалин он принес осадки и усилил ветер. Наибольшее количество осадков ( в виде дождя и мокрого снега) досталось Сахалину, в поселке Пильво, расположенном на берегу Татарского пролива, выпало 25 мм небесной влаги. В Хабаровском крае при отрицательных значениях температуры, шел снег, местами выпало до 15 мм осадков. В Хабаровском крае, на Сахалине и в Приморье ветер усиливался до скоростей более 20 м/с, а в Приморье достигал штормовой силы (30 м/с).

Сегодня циклон, продвигаясь на северо-восток, приблизится к охотскому побережью Камчатки, что заметно ухудшит погоду в юной половине полуострова. А уже в воскресенье, переместившись на континентальную часть Дальневосточного округа, будет определять погоду в Магаданской области и Чукотском автономном округе. Пройдет снег, местами сильный, ветер в порывах усилится до 20-25 м/с, заметут метели. / meteonovosti.ru /
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