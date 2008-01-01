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Москва и Санкт-Петербург в одной воздушной массе

ИА "Метеоновости" / 11:34 Суббота, 14 ноября



Обширный и малоподвижный антициклон распространил свое влияние почти на всю территорию Европейской России. Москва и Санкт-Петербург находятся на его западной окраине, где преобладают ветры юго-восточных направлений. А потому и московская погода в текущие дни мало отличается от погоды Северной столицы. Сегодня в городе на Неве также от 1 до 3 градусов тепла и без существенных осадков.



В воскресный день антициклон переместится в Поволжье, а Москва и Санкт-Петербург останутся на его западной периферии, вероятность осадков невелика, а дневная температура от 0 до 2 градусов тепла.



В понедельник антициклон, продолжая смещаться на восток, пожалует на Южный Урал, а его влияние в двух столицах начнет ослабевать. На погоду столичного региона повлияет волновой циклон, что сформируется над Черноземьем, но слабый снег пройдет лишь в ночные часы. А к Санкт-Петербургу приблизится атмосферный фронт атлантического циклона. В понедельник его влияние будет еще малозаметным, а уже во вторник утром и с продолжением в дневные часы в городе начнутся осадки, преимущественно в виде мокрого снега.



Температурный фон и в центре, и на северо-западе останется неизменным и в дневные часы будет близок к нулю градусов. / meteonovosti.ru /



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