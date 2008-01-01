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Новости погоды
Аномально тепло в Якутии не везде
ИА "Метеоновости" / 13:00 Суббота, 14 ноября
В пятницу к западным границам Якутии приблизился сибирский циклон. Помимо снегопадов он принес очень теплый воздух из Монголии и северных провинций Китая. В результате чего среднесуточная температура в юго-западных и центральных районах Республики превысила норму на 12-14 градусов. В ряде городов максимальная температура установила новые рекорды.
В городе Мирный морозы ослабели до -4 градусов, что стало суточным рекордом на 0.8 градусов превышающим предыдущий рекорд, удерживающийся с 2001 года.
Рекордных значений температура достигла на крайнем юге Республики, в Усть-Мае и Алдане, где повысилась до -5.2 и -4.1 градуса соответственно.
В то же время на востоке Якутии морозы сохраняли двадцатиградусные и даже тридцатиградусные значения температуры. В районе российского полюса-холода, в Оймяконе, под утро было -39 градусов, и это самая низкая температура в континентальной части России.
На предстоящей неделе в западных районах Якутии сохранится аномально теплая погода, но очаг тепла с юго-запада переместится на северо-запад. / meteonovosti.ru /
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