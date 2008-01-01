Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
14 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сочи - островок российского тепла


ИА "Метеоновости" / 13:31 Суббота, 14 ноября

  В этом году тепло долго не покидало южные районы Европейской России. Даже в начале ноября в Приазовье в дневные часы температура повышалась до +17 градусов, а в Краснодарском крае и до +20. Но постепенно тепло стало уходить с южных курортов, а в начале второй декады ноября в большинстве районов Южного округа отмечались заморозки. До отрицательных значений в ночные часы температура понизилась в Ростовской области, Краснодарском крае и в Крыму. Заморозки не коснулись лишь Южного берега Крыма и Черноморского побережья Краснодарского края, где минимальная температура колебалась от 4 до 7 градусов тепла. Не так высока, как в начале ноября, была температура и в дневные часы: в Крыму до +13, на курортах Краснодарского края до +17 градусов.

В воскресенье на черноморском побережье станет еще прохладнее: в Симферополе днем не выше +10, на ЮБК до +13, на участке от Анапы до Геленджика до +15 градусов. И лишь участок от Туапсе до Сочи остается самым теплым не только на побережье, но и на всей территории России, воздух в дневные часы прогреется здесь до +18 градусов и обойдется без осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+3
Вс.
15 ноя.
+1
Пн.
16 ноя.
0
Вт.
17 ноя.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Алис-Спрингс		 -37
Сусуман

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Олбери

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100