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Сочи - островок российского тепла

ИА "Метеоновости" / 13:31 Суббота, 14 ноября



В этом году тепло долго не покидало южные районы Европейской России. Даже в начале ноября в Приазовье в дневные часы температура повышалась до +17 градусов, а в Краснодарском крае и до +20. Но постепенно тепло стало уходить с южных курортов, а в начале второй декады ноября в большинстве районов Южного округа отмечались заморозки. До отрицательных значений в ночные часы температура понизилась в Ростовской области, Краснодарском крае и в Крыму. Заморозки не коснулись лишь Южного берега Крыма и Черноморского побережья Краснодарского края, где минимальная температура колебалась от 4 до 7 градусов тепла. Не так высока, как в начале ноября, была температура и в дневные часы: в Крыму до +13, на курортах Краснодарского края до +17 градусов.



В воскресенье на черноморском побережье станет еще прохладнее: в Симферополе днем не выше +10, на ЮБК до +13, на участке от Анапы до Геленджика до +15 градусов. И лишь участок от Туапсе до Сочи остается самым теплым не только на побережье, но и на всей территории России, воздух в дневные часы прогреется здесь до +18 градусов и обойдется без осадков. / meteonovosti.ru /



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