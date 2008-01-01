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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:54 Воскресенье, 15 ноября



Предстоящим днём, несмотря на, казалось бы, антициклональный характер погоды, ожидается облачная и промозглая погода. А виной всему атмосферный фронт, расположившийся по западной периферии антициклона, как раз вблизи Московского региона.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 15 ноября при облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в столице составит 0..+2 градуса, по области



-3..+2. Ветер юго-восточного направления 2-7 м/с. Атмосферное давление очень высокое, 760 мм рт ст.. Кислородный режим благоприятный.



Сезонные изменения и перестройка погоды на зимний характер для организма не проходят бесследно. Все системы организма перестраиваются и работают в усиленном режиме (сердечно-сосудистая, дыхательная, иммунная и др.). Даже эмоциональное состояние напрямую зависит от погоды, чаще появляется тревожное и депрессивное состояние, снижение умственной и физической активности и др. Особенно, уязвимы люди имеющие целый "букет" хронических заболеваний которые осложняются повышенной чувствительностью к погодным изменениям, что сопровождается усилением симптомов болезни. Поэтому с приходом первых холодов рекомендуется прием препаратов группы иммуномодуляторов, ароматерапия - они помогут сохранить хорошее физическое состояние, а так же домашние методы - ванны с добавлением морской соли, хвойного экстракта, поливитамины группы С,Д,В. И помнить о том, что у " природы нет плохой погоды" и находить время для прогулок на свежем воздухе.



Геомагнитный фон 15 ноября прогнозируется от спокойного до слабовозмущенного. / meteonovosti.ru /



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