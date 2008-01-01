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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:45 Воскресенье, 15 ноября

  Ноябрь приблизился к середине, а снега московские улицы еще не видели. Даже заморозки пришли в самые поздние сроки и это в то время, когда в столичном регионе уже должен установиться устойчивый снежный покров. В текущем сезоне погода не спешит вступить в зимний сезон, сохраняя тепло и отсутствие снега.

Вот и в воскресный день максимальная температура в городе будет близка к нулевой отметке, а ее среднесуточное значение превысит норму на полтора градуса. Но при такой величине положительной аномалии рекордных значений температуре не достичь.

Самый теплый день 15 ноября по-прежнему будет принадлежать 2010 году, когда температура повысилась до +12.4 градуса.

Сильными морозами отметился этот день в 1965 году, когда под утро воздух остыл до -20.3 градуса. Более пятидесяти лет погода не испытывала москвичей подобным образом.

Самым ненастным этот день был в 1931 году, за сутки выпало 16.8 мм осадков при месячной норме 58 мм, что и стало суточным рекордом. / meteonovosti.ru /
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