Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
15 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В южном полушарии начался сезон тропических циклонов


ИА "Метеоновости" / 11:55 Воскресенье, 15 ноября

  Первый тропический циклон в этом сезоне сформировался на юго-западе Индийского океана, который получил название "ALICIA". Он находится к востоку от острова Диего-Гарсия, продвигается на юго-запад, скорость ветра вблизи центра составляет 65 км/час.

По информации Объединенного американского военно-морского центра, по предупреждению о тайфунах (JTWC), опасности для суши он пока не представляет.

В Атлантическом океане нынешний сезон ураганов выдался очень плодовитым и рекордным. Число названных штормов насчитывает уже 30. Предыдущий максимум принадлежал 2005 году и составлял 28 штормов.

Тридцатым штормов сезона 2020 стал тропический шторм "IOTA", который сформировался в Карибском море. Он находится к северу от Колумбии и продвигается на запад со скоростью 6 км/час. Скорость ветра вблизи центра составляет 65 км/час.

По информации Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), 15 ноября на 6 часов по московскому времени, "IOTA" достигала стадии сильного тропического шторма. Давление в центре понизилось до 990 гПа, скорость ветра вблизи центра составляет 30 м/с с порывами до 40 м/с, продвигается на запад со скоростью 7 км/час. Наибольшего развития "IOTA" достигнет 17 ноября в 0 часов по всемирному времени, скорость ветра увеличится до 60 м/с с порывами до 70 м/с. В 15 часов этого дня он выйдет на сушу в районе границы между Никарагуа и Гондурасом, которые ранее серьезно пострадали от урагана "Эта". / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+1
Пн.
16 ноя.
0
Вт.
17 ноя.
-2
Ср.
18 ноя.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Сен-Луи		 -40
Делянкир

некомфортное место: Павлодар
комфортное место: Амбикапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100