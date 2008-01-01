

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В южном полушарии начался сезон тропических циклонов

ИА "Метеоновости" / 11:55 Воскресенье, 15 ноября



Первый тропический циклон в этом сезоне сформировался на юго-западе Индийского океана, который получил название "ALICIA". Он находится к востоку от острова Диего-Гарсия, продвигается на юго-запад, скорость ветра вблизи центра составляет 65 км/час.



По информации Объединенного американского военно-морского центра, по предупреждению о тайфунах (JTWC), опасности для суши он пока не представляет.



В Атлантическом океане нынешний сезон ураганов выдался очень плодовитым и рекордным. Число названных штормов насчитывает уже 30. Предыдущий максимум принадлежал 2005 году и составлял 28 штормов.



Тридцатым штормов сезона 2020 стал тропический шторм "IOTA", который сформировался в Карибском море. Он находится к северу от Колумбии и продвигается на запад со скоростью 6 км/час. Скорость ветра вблизи центра составляет 65 км/час.



По информации Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), 15 ноября на 6 часов по московскому времени, "IOTA" достигала стадии сильного тропического шторма. Давление в центре понизилось до 990 гПа, скорость ветра вблизи центра составляет 30 м/с с порывами до 40 м/с, продвигается на запад со скоростью 7 км/час. Наибольшего развития "IOTA" достигнет 17 ноября в 0 часов по всемирному времени, скорость ветра увеличится до 60 м/с с порывами до 70 м/с. В 15 часов этого дня он выйдет на сушу в районе границы между Никарагуа и Гондурасом, которые ранее серьезно пострадали от урагана "Эта". / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



