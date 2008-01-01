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Новости погоды


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На Камчатке сильные осадки и ураганный ветер


ИА "Метеоновости" / 12:27 Воскресенье, 15 ноября

  В минувшую субботу к Камчатке подошел активный циклон, а вместе с ним и зона сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и снега, в результате выпало немногим более 50 мм, ветер в порывах усиливался до 28 м/с.

Воскресный день выдался ненастным: зона сильных осадков в виде мокрого снега приподнялась к северу, ветер окреп в порывах 15-20 м/с, в Олюторском районе чуть ли не до ураганного, 25-30 м/с.

В начале новой недели на Камчатке, от юга до севера, при облачной погоде будут продолжаться осадки разной интенсивности и продолжительности, на севере местами сильные, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, в Олюторском районе в ночные часы 25-30 м/с.

Приподнимаясь к северу по восточной акватории Охотского моря, циклон принесет ненастную погоду и в Магаданскую область. / meteonovosti.ru /
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