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Якутия - территория рекордного тепла

ИА "Метеоновости" / 12:51 Воскресенье, 15 ноября



Ноябрь приблизился к своей середине, и в традиционно холодных регионах уже трещат морозы. Однако, бывают и исключения.



Накануне рекордно высокие температуры наблюдались в Якутии и Забайкальском крае, среднесуточные значения превышали климатическую норму на 11-14 градусов.



Второй день подряд обновляются инструментальные наблюдения в поселке Тегюльти (юго-восток центра Якутии), 14 ноября столбик термометра поднялся до отметки -3.1, предыдущий рекорд -7.3 продержался с 1983 года.



Во втором по величине городе Якутии - Нерюнгри - тоже второй раз подряд фиксируются рекордно высокие значения. Для 14 ноября новый абсолютный максимум теперь -3.8, что выше прежнего почти на два градуса, наблюдавшегося в далеком 1938 году.



Рекордное тепло заглянуло и в Забайкальский. В Могоче воздух прогрелся до +2 градуса, прежний абсолютный максимум для 14 ноября составлял 0 градусов и был отмечен в 1933 году. / meteonovosti.ru /



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