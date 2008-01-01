Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
15 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-западе Европейской России сыро, ветрено и тепло


ИА "Метеоновости" / 13:14 Воскресенье, 15 ноября

  Циклон, который в воскресный день располагается к северу от Британских островов, приподнимается к северо-востоку. В начале новой недели в его теплом секторе окажется северо-запад Европейской России.

В понедельник, 16 ноября, в Северо-Западном районе сколько-нибудь существенных осадков не ожидается, лишь в Ленинградской области местами могут пройти небольшие при температуре днем от -1 до +4 градусов.

Во вторник, 17 ноября, подойдет атмосферный фронт атлантического циклона, который и отметится в большинстве районов небольшими, местами умеренными осадками в виде мокрого снега и дождя, в Псковской и Ленинградской областях местами гололед, в Ленинградской области ветер окрепнет в порывах 15-17 м/с, в течение суток температура ожидается около 0 градусов.

В середине недели, 18 ноября с южным ветром будет поступать теплый и влажный воздух, пройдут небольшие, местами умеренные осадки, в Новгородской и ленинградской областях они местами будут сопровождаться порывистым, 15-20 м/с, ветром, температура днем повысится до 2..7 градусов.

Тепло надолго не задержится, на смену ему придет арктический воздух и погода вернется в свои привычные рамки. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+1
Пн.
16 ноя.
0
Вт.
17 ноя.
-2
Ср.
18 ноя.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Сен-Луи		 -40
Делянкир

некомфортное место: Павлодар
комфортное место: Амбикапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100