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На северо-западе Европейской России сыро, ветрено и тепло

ИА "Метеоновости" / 13:14 Воскресенье, 15 ноября



Циклон, который в воскресный день располагается к северу от Британских островов, приподнимается к северо-востоку. В начале новой недели в его теплом секторе окажется северо-запад Европейской России.



В понедельник, 16 ноября, в Северо-Западном районе сколько-нибудь существенных осадков не ожидается, лишь в Ленинградской области местами могут пройти небольшие при температуре днем от -1 до +4 градусов.



Во вторник, 17 ноября, подойдет атмосферный фронт атлантического циклона, который и отметится в большинстве районов небольшими, местами умеренными осадками в виде мокрого снега и дождя, в Псковской и Ленинградской областях местами гололед, в Ленинградской области ветер окрепнет в порывах 15-17 м/с, в течение суток температура ожидается около 0 градусов.



В середине недели, 18 ноября с южным ветром будет поступать теплый и влажный воздух, пройдут небольшие, местами умеренные осадки, в Новгородской и ленинградской областях они местами будут сопровождаться порывистым, 15-20 м/с, ветром, температура днем повысится до 2..7 градусов.



Тепло надолго не задержится, на смену ему придет арктический воздух и погода вернется в свои привычные рамки. / meteonovosti.ru /



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