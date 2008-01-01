

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:52 Понедельник, 16 ноября



Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние малоподвижного антициклона с барическим центром в Поволжье. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+2 градуса. Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 763 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



В московском регионе окончательно установилась осенняя погода: ночью слабоотрицательные значения температуры, днем не выше +3 градусов, облачно, атмосферное давление сохраняется очень высоким, кислородный режим благоприятный. Сезонные изменения и перестройка погоды на зимний характер для организма не проходят бесследно. Все системы организма перестраиваются и работают в усиленном режиме (сердечно-сосудистая, дыхательная, иммунная и др.). Даже эмоциональное состояние напрямую зависит от погоды, чаще появляется тревожное и депрессивное состояние, снижение умственной и физической активности и др. Особенно, уязвимы люди имеющие целый "букет" хронических заболеваний которые осложняются повышенной чувствительностью к погодным изменениям, что сопровождается усилением симптомов болезни. Поэтому с приходом первых холодов рекомендуется прием препаратов группы иммуномодуляторов, ароматерапия - они помогут сохранить хорошее физическое состояние , а так же домашние методы - ванны с добавлением морской соли, хвойного экстракта, поливитамины группы С,Д,В. И помнить о том, что у " природы нет плохой погоды" и находить время для прогулок на свежем воздухе.



Геомагнитный фон 15 ноября прогнозируется от спокойного до слабовозмущенного. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



