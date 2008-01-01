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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:18 Понедельник, 16 ноября

  Ноябрь перешагнул за свою середину, и погода тоже вспомнила, что пора перестраиваться на зимний лад.

Уже сегодня в Москве при облачной погоде местами покружит слабый снег, сформируются условия для гололедицы, после ночи с температурой -1..-3, днем ожидается около 0 градусов. Среднесуточная температура воздуха приблизится к своей климатической норме, поэтому вопрос о рекордых значения не стоит.

Самый теплый день с температурой 10.4 градуса так и останется за 2010 годом, самая морозная ночь со значением -20.8 градусов 16 ноября наблюдалась в 1951 году.

В 2001 году в Москве прошли сильные осадки, выпало 16 мм при норме 58 мм

В прошлом, 2019 году, 16 ноября было тепло: ночью 0.9 градуса, днем 3.7, среднесуточная температура превышала многолетние значения на 2-3 градуса, отмечалась морось / meteonovosti.ru /
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