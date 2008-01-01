

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:18 Понедельник, 16 ноября



Ноябрь перешагнул за свою середину, и погода тоже вспомнила, что пора перестраиваться на зимний лад.



Уже сегодня в Москве при облачной погоде местами покружит слабый снег, сформируются условия для гололедицы, после ночи с температурой -1..-3, днем ожидается около 0 градусов. Среднесуточная температура воздуха приблизится к своей климатической норме, поэтому вопрос о рекордых значения не стоит.



Самый теплый день с температурой 10.4 градуса так и останется за 2010 годом, самая морозная ночь со значением -20.8 градусов 16 ноября наблюдалась в 1951 году.



В 2001 году в Москве прошли сильные осадки, выпало 16 мм при норме 58 мм



В прошлом, 2019 году, 16 ноября было тепло: ночью 0.9 градуса, днем 3.7, среднесуточная температура превышала многолетние значения на 2-3 градуса, отмечалась морось / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



