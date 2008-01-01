

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Метеорологическая зима пришла в Москву

ИА "Метеоновости" / 09:20 Понедельник, 16 ноября



Первая половина ноября в Москве оказалась на редкость теплой, средняя суточная температура воздуха составила на ВДНХ +4,5 градуса, что выше нормы на 4,2 градуса. И не было ни одного дня с отрицательной средней суточной температурой.



И только сутки 16 ноября можно будет считать началом метеорологической зимы в столице, средняя за сутки температура "уйдет" в минус. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



