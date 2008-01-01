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Новости погоды


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Метеорологическая зима пришла в Москву


ИА "Метеоновости" / 09:20 Понедельник, 16 ноября

  Первая половина ноября в Москве оказалась на редкость теплой, средняя суточная температура воздуха составила на ВДНХ +4,5 градуса, что выше нормы на 4,2 градуса. И не было ни одного дня с отрицательной средней суточной температурой.

И только сутки 16 ноября можно будет считать началом метеорологической зимы в столице, средняя за сутки температура "уйдет" в минус. / meteonovosti.ru /
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