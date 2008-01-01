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Санкт-Петербург ожидает погодная нестабильность

ИА "Метеоновости" / 09:23 Понедельник, 16 ноября



Прошедшие дни не принесли погодных сюрпризов - температура на берегах Невы старалась придерживаться ноябрьской нормы, обошлось без осадков и сильного ветра. Однако в северной половине европейской части страны нарастает противостояние между мощным антициклоном над Поволжьем и обширной барической депрессией в Северной Атлантике. В связи с этим погода будет меняться, и не в лучшую сторону.



На этой неделе в Северной столице выпадет много осадков в виде дождя и мокрого снега, во вторник, 17 ноября не исключается гололед. Увеличение барических градиентов будет разгонять юго-западный ветер, наиболее сильные порывы прогнозируются во второй половине недели. Несмотря на ненастную погоду, на два - три дня Санкт-Петербург станет одним из самых теплых мест на территории европейской части России. 18-20 ноября днем ожидается до +7..+9 градусов, а это близко к климатическим рекордам. / meteonovosti.ru /



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