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Новости погоды


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Северо-восток России вновь во власти циклонов


ИА "Метеоновости" / 09:57 Понедельник, 16 ноября

  Ноябрь в Дальневосточном округе России начался с преобладающего влияния антициклонов. На долю атмосферных вихрей приходились лишь крайние восточные районы страны. Не изменилась синоптическая ситуация и по сегодняшний день. Повышенный фон атмосферного давления поддерживает антициклон с центром над северными провинциями Китая. В южных районах он полностью осадки исключил, а вот в Якутии, куда протянулся гребень антициклона, прошел небольшой снег, выпало менее 5 мм осадков.

Северо-восточные районы округа оказались под влиянием циклона. Уже в завершении рабочей недели он, поднимаясь с юга, принес сильные осадки в центральные, южные районы Хабаровского края и на Сахалин.

В воскресенье, продолжая продвигаться на северо-восток, циклон перебрался в Охотское море. Он принес ухудшение погоды в Камчатский край, Магаданскую область и Чукотский автономный округ. В воскресенье и в ночь на понедельник в Камчатском крае он пролил дожди, на севере - сильные (от 15 до 20 мм), порывы ветра достигали более 20м/с. В Чукотском а.о. отмечались снегопады и метели. Но наибольшее количество осадков в виде дождя и снега циклон оставил в Магаданской области (местами до 34 мм), ветер усиливался до 25м/с.

В начале рабочей недели циклон остается полноправным хозяином погоды на северо-востоке округа. В Чукотском автономном округе на арктическом побережье ветер усилится до 23 м/с, на побережье Берингова моря до 23-28м/с, сохранятся снегопады и метели. В Камчатском крае и Магаданской области снег, мокрый снег, местами осадки могут быть сильными, метель, ветер 15-20м/с; / meteonovosti.ru /
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