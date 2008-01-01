

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ухудшение погоды в Приморье

ИА "Метеоновости" / 11:24 Понедельник, 16 ноября



Жителям южных районов Дальнего Востока наслаждаться затишьем в погоде осталось недолго. В выходные дни, благодаря теплой воздушной массе, поступающей в Приморье с юга, температура воздуха в дневные часы повышалась до рекордных значений +13..+16 градусов, а малооблачное небо радовало отсутствием осадков. В понедельник и во вторник Приморье останется под опекой антициклона, который сохранит теплую и солнечную погоду без осадков.



Наступление на российскую территорию готовит очередной циклонический вихрь. Во вторник на активном участке атмосферного фронта, протянувшегося через центральные провинции Китая, начинает формироваться волновой циклон. Циклон, углубляясь, будет быстро смещаться на северо-восток. В среду вихрь охватит своим влиянием почти всю территорию Китая, а атмосферные фронты, с ним связанные, приблизятся к российским границам. Первыми влияние циклона ощутят на себе жители Приморья.



В среду в крае ожидается резкое ухудшение погоды: начнутся небольшие и умеренные осадки в виде дождя, на севере Приморья дождя со снегом. В четверг и пятницу влияние циклона усилится, интенсивность и площадь распространения осадков увеличатся. На большей территории края ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Синоптики Приморья прогнозируют от 15 до 40 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, и от 7 до 19 мм при снеге. В отдельных районах сильные осадки могут перейти в очень сильные (более 50 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, более 20 мм при снеге). Ожидаются гололедные явления: отложения мокрого снега, местами сильные, на дорогах гололедица, снежный накат. В континентальной части Приморского края возможно усиление ветра до 15-20 м/с, во Владивостоке и на отдельных участках побережья до 30 м/с. Местами метель.



Неблагоприятная погода распространится на южные, а затем и на центральные районы Хабаровского края, юг Амурской области и на Сахалин. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



