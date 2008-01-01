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Аномальное тепло не покидает Арктику

ИА "Метеоновости" / 12:03 Понедельник, 16 ноября



Текущий осенний сезон выделяется аномальным теплом в Заполярье. Уже третий месяц средняя температура значительно (на 4-6, а в отдельные дни и более градусов) превышает норму. Не по сезону теплая погода удерживается и на арктических островах. Редкий день здесь обходится без установления новых температурных рекордов.



Баренцбург, второй по величине населенный пункт архипелага Шпицберген, расположен севернее широты 78o. Несмотря на арктический климат, его суровое влияние смягчает теплое Северо-Атлантическое течение, а потому сильные морозы здесь редкость. Но такое тепло, какое наблюдается в текущем ноябре, тоже аномально. В последнем месяце календарной осени ежедневно в Баренцбурге температура превышала норму на 2-8, а в отдельные дни и на 10 градусов. Первый суточный рекорд ноября был, как раз и установлен при таких больших положительных аномалиях, 12 ноября. Максимальная температура тогда повысилась до +6.1 градуса, ей всего 0.7 градуса не хватило до абсолютного рекорда месяца.



Не обошлось без рекорда и прошедшее воскресенье. Максимальная температура составила +4.4, оставив позади предыдущий рекорд, удерживающийся с 1976 года. И, это при том, что средний максимум ноября составляет -7.7 градуса.



Рекордных значений достигла температура и в Мурманской области, где местами повысилась до +4 градусов. / meteonovosti.ru /



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