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Новости погоды


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В Карибском море новый ураган "IOTA"


ИА "Метеоновости" / 12:35 Понедельник, 16 ноября

  14 ноября в Карибском море сформировался тропический циклон, который быстро стал ураганом. 16 ноября давление в центре вихря составило 960 гПа, скорость ветра 45м/с, порывы до 55м/с. Этот ураган стал 30 по счету в этом сезоне.

Ураган движется в западном направлении, продолжая усиливаться. Ночью 17ноября скорость ветра в нем усилится до 60м/с, порывы до 72м/с. Днем 17 ноября ураган "IOTA" приблизится к континенту, на границе Никарагуа и Гондураса. Эти страны совсем недавно пострадали от тропического циклона "ETA".

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