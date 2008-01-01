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Погода Москвы и области вступила в пору предзимья

ИА "Метеоновости" / 12:53 Понедельник, 16 ноября



сезоне московская погода долго не могла расстаться с теплом. Средняя температура сентября более, чем на 2 градуса превысила норму, октябрь оказался самым теплым за весь период наблюдений. Не отпускал тепло и ноябрь. Средняя температура первой половины месяца на 4 градуса превысила обычные для этой поры значения. И ноябрь 2020 года в Москве вполне мог повторить рекордное тепло своего предшественника. Но уже в прошедшие выходные дни погода вернулась в рамки климатической нормы. Температура перешла через ноль в сторону отрицательных значений, московские улицы запорошил первый снежок, напоминая столичным жителям о скорой зиме.



Но в пору предзимья погода отличается неустойчивостью, не сразу зима вступает в свои права. Процесс становления может длиться и целый месяц.



На этой неделе в столице и ее окрестностях ожидается типичная для второй половины ноября погода. Температура воздуха будет соответствовать норме, а небольшие осадки пройдут преимущественно в виде снега. Погода останется под влиянием антициклона, центр которого в течение недели будет смещаться на юго-восток, на территорию Средней Азии. В его владения с северо-запада начнут проникать атмосферные фронты, которые и станут виновниками небольшого снега.



Во вторник, 17 ноября, антициклон сохранит в столичном регионе погоду без осадков. В ночные часы воздух начнет интенсивно выхолаживаться, и морозы усилятся в Москве до -5..-7, по области до -9 градусов. Днем они ослабеют, но температура сохранит отрицательные значения: в Москве -1..-3, по области от 1 до 6 градусов мороза. Ветер юго-восточный 4-9 м/с



В среду, 18 ноября, с ослаблением влияния антициклона, атмосферное давление начнет падать, но осадков по-прежнему не ожидается и станет немного теплее. Температура ночью от 2 до 7 мороза, днем от 0 до -2, по области от -4 до +1 градуса. Ветер юго-западный, днем с усилением до 12-15 м/с.



В четверг, 19 ноября, в ночные часы небо закроют облака, что станет препятствием сильному выхолаживанию, морозы ослабеют до 0..-2, по области до 0..-5 градусов, местами пройдут небольшие осадки. Днем сохранится облачная погода, но при температуре близкой к нулю (от -2 до +3 градусов) существенных осадков не ожидается. Юго-западный ветер по-прежнему будет усиливаться до 12-17 м/с.



В пятницу, 20 ноября, инициатива управлять московской погодой перейдет к атлантическим циклонам. Ожидается облачно с прояснениями, местами покружит небольшой снег. Под утро от 0 до -5 градусов, днем от 3 мороза до 2 градусов тепла. Юго-восточный ветер стихнет, средняя скорость 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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