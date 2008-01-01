

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:14 Вторник, 17 ноября



Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся на западной периферии антициклона. При переменной облачной осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градус. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 767 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



Среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы, а атмосферное давление существенно выше нормы. Не зависимо от имеющихся заболеваний, люди, страдающие повышенной метеочувствительностью, тяжело переносят изменения погоды. Может резко ухудшиться самочувствие, что сопровождается сильными головными болями, головокружением, одышкой, учащенным сердцебиением, артериальное давление быстро повышается или быстро начинает понижаться.



В преддверии зимы происходит смена световых ритмов, что также является природным стрессом для организма и может вызывать нарушение нейроэндокринной регуляции, сказываться на психологическом состоянии, самочувствии, активности и настроении. В профилактике метеообусловленных недомоганий, прежде всего, должны быть средства, назначенные врачом для лечения основного заболевания, методы повышающие общую сопротивляемость организма: посильные для организма занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, средства повышающие иммунитет, соблюдение режима труда и отдыха. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



