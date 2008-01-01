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Новости погоды
Москвичи порадуются ноябрьскому солнцу
ИА "Метеоновости" / 08:49 Вторник, 17 ноября
В текущем ноябре, даже в условиях антициклона, погода не радовала солнечными лучами. И только сегодня, 17 ноября, солнце порадует жителей столицы.
По прогнозу, солнце будет светить 17 ноября почти 8 часов подряд. А это значит, что за день будет выполнена четверть месячной нормы часов солнечного сияния.
Самым " хмурым" в текущем столетии был ноябрь 2006 года, за месяц солнце светило всего 8 часов. А самым солнечным остается ноябрь 2018 года, с 67 "солнечными" часами. / meteonovosti.ru /
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