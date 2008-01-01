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Новости погоды
Самая холодная ночь осени, и не только..
ИА "Метеоновости" / 09:21 Вторник, 17 ноября
В ночь на 17 ноября минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила -7,1 градуса. Эта ночь оказалась не только самой холодной в текущем сезоне, но и вошла в число шести самых холодных в нынешнем, 2020 году. Холоднее было лишь в четырех случаях в феврале и одной ночи в марте текущего года. / meteonovosti.ru /
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