Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
17 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самая холодная ночь осени, и не только..


ИА "Метеоновости" / 09:21 Вторник, 17 ноября

  В ночь на 17 ноября минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила -7,1 градуса. Эта ночь оказалась не только самой холодной в текущем сезоне, но и вошла в число шести самых холодных в нынешнем, 2020 году. Холоднее было лишь в четырех случаях в феврале и одной ночи в марте текущего года. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-7
Вт.
17 ноя.
-3
Ср.
18 ноя.
-2
Чт.
19 ноя.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Клонкарри		 -39
Оймякон

некомфортное место: Талас
комфортное место: Гаруя

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100