|
|
|
Новости погоды
Приволжье сковала зимняя стужа
ИА "Метеоновости" / 09:29 Вторник, 17 ноября
В Приволжье пришла зимняя стужа. Округ находится под влиянием центральной части мощного малоподвижного антициклона с центром над Оренбуржьем. Ясными ночами воздух интенсивно выхолаживается, погода стала аномально холодной. В начале недели в Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области температура опускалась ниже -20 градусов!
Такие морозы сопровождаются таким сказочным явлением, как изморозь.
Еще одной особенностью является очень высокое атмосферное давление. В Уфе показания барометров превысили 770 миллиметром ртутного столба. Антициклон продолжает усиливаться, и это следует учесть метеочувствительным людям.
Центр антициклона будет постепенно перемещается в Казахстан, но его влияние останется неоспоримым. До окончания недели в Приволжье сохранится холодная погода преимущественно без осадков. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.