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Новости погоды


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Приволжье сковала зимняя стужа


ИА "Метеоновости" / 09:29 Вторник, 17 ноября

  В Приволжье пришла зимняя стужа. Округ находится под влиянием центральной части мощного малоподвижного антициклона с центром над Оренбуржьем. Ясными ночами воздух интенсивно выхолаживается, погода стала аномально холодной. В начале недели в Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области температура опускалась ниже -20 градусов!

Такие морозы сопровождаются таким сказочным явлением, как изморозь.

Еще одной особенностью является очень высокое атмосферное давление. В Уфе показания барометров превысили 770 миллиметром ртутного столба. Антициклон продолжает усиливаться, и это следует учесть метеочувствительным людям.

Центр антициклона будет постепенно перемещается в Казахстан, но его влияние останется неоспоримым. До окончания недели в Приволжье сохранится холодная погода преимущественно без осадков. / meteonovosti.ru /
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