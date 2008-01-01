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Приволжье сковала зимняя стужа

ИА "Метеоновости" / 09:29 Вторник, 17 ноября



В Приволжье пришла зимняя стужа. Округ находится под влиянием центральной части мощного малоподвижного антициклона с центром над Оренбуржьем. Ясными ночами воздух интенсивно выхолаживается, погода стала аномально холодной. В начале недели в Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области температура опускалась ниже -20 градусов!



Такие морозы сопровождаются таким сказочным явлением, как изморозь.



Еще одной особенностью является очень высокое атмосферное давление. В Уфе показания барометров превысили 770 миллиметром ртутного столба. Антициклон продолжает усиливаться, и это следует учесть метеочувствительным людям.



Центр антициклона будет постепенно перемещается в Казахстан, но его влияние останется неоспоримым. До окончания недели в Приволжье сохранится холодная погода преимущественно без осадков. / meteonovosti.ru /



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