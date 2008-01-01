Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
17 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:26 Вторник, 17 ноября

  Календарь вступил во вторую половину ноября, а под него подстраивается и погода. Сегодня еще сохранится влияние антициклона, который исключит осадки и усилит морозы. Дневная температура отрицательная, и составит от -1 до -3 градусов. Ее среднесуточное значение уже будет ниже нормы на 1-2 градуса. Но за весь ряд инструментальных наблюдений за погодой в этот день был и аномально теплым, и студеным.

Самым теплым день 17 ноября отмечался в 1977 году, когда максимальная температура повысилась до +10.8 градуса, что и стало суточным рекордом. А в 1951 году город сковали суровые морозы, под утро температура понизилась до -21.6 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. В 2000 году в Москве прошли сильные осадки, выпало почти 20 мм небесной влаги - и это суточный рекорд.

В прошлом, 2019 году, московская погода сохраняла тепло, под утро температура составила +3.7, а днем повысилась до +6.7 градуса, осадков не было. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-4
Ср.
18 ноя.
-1
Чт.
19 ноя.
+2
Пт.
20 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Тете		 -44
Оймякон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гуаймас

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100