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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:26 Вторник, 17 ноября
Календарь вступил во вторую половину ноября, а под него подстраивается и погода. Сегодня еще сохранится влияние антициклона, который исключит осадки и усилит морозы. Дневная температура отрицательная, и составит от -1 до -3 градусов. Ее среднесуточное значение уже будет ниже нормы на 1-2 градуса. Но за весь ряд инструментальных наблюдений за погодой в этот день был и аномально теплым, и студеным.
Самым теплым день 17 ноября отмечался в 1977 году, когда максимальная температура повысилась до +10.8 градуса, что и стало суточным рекордом. А в 1951 году город сковали суровые морозы, под утро температура понизилась до -21.6 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. В 2000 году в Москве прошли сильные осадки, выпало почти 20 мм небесной влаги - и это суточный рекорд.
В прошлом, 2019 году, московская погода сохраняла тепло, под утро температура составила +3.7, а днем повысилась до +6.7 градуса, осадков не было. / meteonovosti.ru /
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