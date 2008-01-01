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Новости погоды


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К Приморью направляется ненастный циклон


ИА "Метеоновости" / 11:49 Вторник, 17 ноября

  В начале новой недели в Приморье отмечался штормовой ветер, в порывах 22-24 м/с. Причиной тому приближающийся с юго-запада пока еще далекий циклон, уроженец Китая.

В середине недели влияние циклона усилится, пройдут осадки разной интенсивности и продолжительности преимущественно в виде дождя, на севере - снега, порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Во второй половине недели подоспеет и сам циклон. Основной его удар придется на южную половину Приморского края в четверг, 19 ноября. Ожидаются сильные осадки, утром и днем местами очень сильные, в отдельных районах гололедные явления, метели, северо-восточный ветер местами окрепнет до 15-20 м/с, на побережье до 25 м/с.

Ненастный циклон задержится в Приморье и в ночь на пятницу. Днем с отходом его на северо-восток, осадки ослабеют, станут небольшими, но местами они еще могут быть и более интенсивные, на дорогах гололедица, ветер стихнет, его порывы не превысят 18 м/с. / meteonovosti.ru /
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