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Новости погоды


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На Европейском юге зимнее ненастье


ИА "Метеоновости" / 12:35 Вторник, 17 ноября

  Накануне Европейский юг оказался во власти фронтальных разделов, которые и стали причиной ухудшения погоды. В Краснодарском крае прошел сильный дождь, выпало до 20 мм. На север и восток Ростовской области обрушился сильный снегопад, количество выпавших осадков составило 17-19 мм; в северной половине области кружила метель при ветре в порывах до 20 м/с, на дорогах сформировалась гололедица.

По прогнозам местных синоптиков, из-за сильного ветра в Ростовской области в устье реки Дон и в Таганрогском заливе ожидается сгон воды до неблагоприятных отметок и ниже. Над Чёрным морем на участке Магри-Весёлое (МО Сочи) велика вероятность формирования смерчей. Местами в северо-западных, северо-восточных и южных районах Волгоградской области сохранится почвенная засуха под озимыми культурами.

17 и 18 ноября в юго-западных районах Калмыкии ожидаются гололедно-изморозевые отложения при сильном восточном ветре 15-20 м/с.

В середине недели на Европейском юге местами будут отмечаться осадки разной интенсивности и продолжительности в виде дождя и мокрого снега, ночью в Ростовской области, Калмыкии и местами в Волгоградской области отдельные сильные осадки. В Ростовской области и Краснодарском крае налипание мокрого снега на проводах и деревьях; в Ростовской, Волгоградской областях и Калмыкии метель. Ветер восточный и северо-восточный, местами с порывами 15-18 м/с, днем на черноморском побережье в районе Новороссийска до 23 м/с.

И только в пятницу, 20 ноября, в Ростовской области и Калмыкии можно рассчитывать на прекращение осадков. / meteonovosti.ru /
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