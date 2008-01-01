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Новости погоды
В Москве возможен гололед
ИА "Метеоновости" / 12:45 Вторник, 17 ноября
Ноябрь это месяц, когда осень встречается с зимой, и не зря его называют предзимним. Почти на всей территории России в это время года наблюдается гололед, и вот, наступил черед столичного региона.
По предварительному прогнозу, 19 ноября, московская земля будет находиться в зоне теплого атмосферного фронта, который и отметится выпадением небольших осадков на переохлажденную земную поверхность, что и станет причиной формирования гололеда.
Будьте внимательны и осторожны.
/ meteonovosti.ru /
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