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Новости погоды


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В Москве возможен гололед


ИА "Метеоновости" / 12:45 Вторник, 17 ноября

  Ноябрь это месяц, когда осень встречается с зимой, и не зря его называют предзимним. Почти на всей территории России в это время года наблюдается гололед, и вот, наступил черед столичного региона.

По предварительному прогнозу, 19 ноября, московская земля будет находиться в зоне теплого атмосферного фронта, который и отметится выпадением небольших осадков на переохлажденную земную поверхность, что и станет причиной формирования гололеда.

Будьте внимательны и осторожны.

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