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Новости погоды


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Камчатка - территория аномального тепла


ИА "Метеоновости" / 13:10 Вторник, 17 ноября

  Начало новой недели для жителей севера Камчатки выдалось аномально теплым, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения более, чем на 10 градусов. И в ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.

Среди рекордсменов село Каменское, где 16 ноября температура повышалась до 3 градусов, предыдущий рекорд 2.7 наблюдался семьдесят лет тому назад. В Апуке, что расположен в Пенжинском районе, было еще теплее, 4.1 градуса, прежний абсолютный максимум для 16 ноября составлял 4 градуса и продержался с 1986 года. В Оссоре, что находится на северо-востоке Камчатки, воздух прогрелся до 5.9, что выше предыдущего рекорда на 1.1 градуса четырнадцати летней давности.

По мере продвижения циклона на северо-восток, на юге Камчатки в среду дождь, мокрый снег, на юго-западном побережье усиление ветра в порывах до 22 м/с. Во второй половине недели на севере края сильный снег, метель и ветер 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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