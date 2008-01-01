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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:06 Среда, 18 ноября



Предстоящим днем столичный регион останется на западной периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -4..+1 градус. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 763 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



В Москве и области будет ветрено и холодно, атмосферное давление остается очень высоким, содержание кислорода в воздухе нормальное. По медицинской оценке и по влиянию на организм, это спастический тип, который может стать фактором риска и негативно влиять на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно тяжело переносят такие внешние условия гипертоники и гипотоники, лица, перенесшие сосудистые нарушения, страдающие частыми приступами мигрени и др. В межсезонье обостряются различные хронические болезни суставов, особенно артрозы и артриты, для которых высокая влажность и перепады температуры являются очень неблагоприятным фактором. Снижение светового дня, недостаток витаминов, особенно витамина Д, ведет к снижению иммунитета, обменных процессов, что может провоцировать частые простуды и ОРЗ.



Необходимо укреплять иммунитет (поливитамины, свежий воздух, занятия спортом, скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика) и, конечно, лечение основного заболевания, строгое выполнение рекомендаций врача. / meteonovosti.ru /



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