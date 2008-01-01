Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
18 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:06 Среда, 18 ноября

  Предстоящим днем столичный регион останется на западной периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -4..+1 градус. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 763 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

В Москве и области будет ветрено и холодно, атмосферное давление остается очень высоким, содержание кислорода в воздухе нормальное. По медицинской оценке и по влиянию на организм, это спастический тип, который может стать фактором риска и негативно влиять на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно тяжело переносят такие внешние условия гипертоники и гипотоники, лица, перенесшие сосудистые нарушения, страдающие частыми приступами мигрени и др. В межсезонье обостряются различные хронические болезни суставов, особенно артрозы и артриты, для которых высокая влажность и перепады температуры являются очень неблагоприятным фактором. Снижение светового дня, недостаток витаминов, особенно витамина Д, ведет к снижению иммунитета, обменных процессов, что может провоцировать частые простуды и ОРЗ.

Необходимо укреплять иммунитет (поливитамины, свежий воздух, занятия спортом, скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика) и, конечно, лечение основного заболевания, строгое выполнение рекомендаций врача. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-4
Ср.
18 ноя.
-1
Чт.
19 ноя.
+2
Пт.
20 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -41
Оймякон

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Корого

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100