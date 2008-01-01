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Чукотку атакует штормовой циклон

ИА "Метеоновости" / 09:30 Среда, 18 ноября



Циклон, который 16 ноября отметился рекордным теплом на Камчатке, вышел на акваторию Берингова моря, углубился ( давление в центре понизилось с 1000 до 985 гПа) и принес осадки в виде мокрого снега на восток Чукотки. На побережье Берингова моря ветер в порывах достигал штормовой силы, 22-27 м/с, а температура повысилась до оттепели.



До конца рабочей недели на востоке Чукотки будут продолжаться снегопады, местами они могут быть сильные, юго-восточный ветер усилится в порывах до 15-18 м/с, а 19 ноября на побережье Берингова моря порывы достигнут 20-25 м/с. На востоке Чукотского округа ожидается дальнейшее повышение температуры днем до 0..+5 градусов.



В этом случае могут быть обновлены абсолютные максимумы 2006, 2014 и 2017 годов. / meteonovosti.ru /



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