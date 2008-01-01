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Новости погоды


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Снег в Москве ляжет на Михайлов день


ИА "Метеоновости" / 09:32 Среда, 18 ноября

  Днем 20 ноября столица окажется в зоне холодного атмосферного фронта, начнется небольшой снег, который усилится в ночь на 21 ноября, по народному календарю Михайлов день.

Снег станет приниматься при отрицательной температуре воздуха, поэтому таять не будет. И к утру субботы сформируется снежный покров высотой 2-4 см, скорее всего временный.. / meteonovosti.ru /
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