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Новости погоды


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Калмыкию засыпало снегом


ИА "Метеоновости" / 09:34 Среда, 18 ноября

  17 ноября активный атмосферный фронт, который лежал по южной периферии антициклона, снегопадом и метелью обрушился на Калмыкию. За сутки в Элисте выпало 26 мм осадков, что стало новым суточным рекордом. До этого максимум осадков, наблюдавшихся в городе, составлял 17 мм и принадлежал 2016 году.

К утру 18 ноября высота снежного покрова в Элисте составила 37 см. За сутки снега здесь прибавилось на 32см, что для города почти катастрофа!

Уборочная техника работает по расчистке федеральной трассы,

Снег в городе продолжится и днем 18 ноября, но небольшой, а ветер всю неделю сохранится сильным, в порывах до 17м/с. / meteonovosti.ru /
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