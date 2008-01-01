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В Крыму прохладно и ветрено

ИА "Метеоновости" / 09:35 Среда, 18 ноября



По части вхождения в предзимье Крымский полуостров не отстает от европейской части России. Заморозки в степных районах полуострова стали устойчивым явлением, прошедшими ночами легкий ночной минус "ущипнул" и столицу Тавриды - Симферополь. Впрочем, для этих дней ноября даже в изнеженном Крыму заморозки - явление заурядное, а в самые холодные годы климатическая летопись фиксировала в Симферополе морозы до -13 и даже до -17 градусов.



На ближайшие дни погода приятных сюрпризов в виде внезапного потепления не приготовила - на западной периферии малоподвижного антициклона ожидается порывистый северо-восточный ветер до 13-17 м/с, в отдельных районах возможен дождь. Температура ночью +2..+5, местами заморозки, в степных районах до -3, днем столбики термометров поднимутся до +6..+9.



/ meteonovosti.ru /



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