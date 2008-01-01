|
|
|
Новости погоды
В Крыму прохладно и ветрено
ИА "Метеоновости" / 09:35 Среда, 18 ноября
По части вхождения в предзимье Крымский полуостров не отстает от европейской части России. Заморозки в степных районах полуострова стали устойчивым явлением, прошедшими ночами легкий ночной минус "ущипнул" и столицу Тавриды - Симферополь. Впрочем, для этих дней ноября даже в изнеженном Крыму заморозки - явление заурядное, а в самые холодные годы климатическая летопись фиксировала в Симферополе морозы до -13 и даже до -17 градусов.
На ближайшие дни погода приятных сюрпризов в виде внезапного потепления не приготовила - на западной периферии малоподвижного антициклона ожидается порывистый северо-восточный ветер до 13-17 м/с, в отдельных районах возможен дождь. Температура ночью +2..+5, местами заморозки, в степных районах до -3, днем столбики термометров поднимутся до +6..+9.
/ meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.