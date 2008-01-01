

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

С непогодой в Приморье пришла зима

ИА "Метеоновости" / 11:29 Среда, 18 ноября



погодой. В последнюю пятидневку, царивший здесь антициклон и во все способствовал повышению температур воздуха до +9..+13 градусов, что превышало климатическую норму на 6-8 значений. Существенных осадков не в регионе не наблюдалось, в столице края их количество даже не преодолело и нулевой рубеж. Но южный активный циклон уже в утренние часы текущих суток, 18 ноября, начал кардинально менять установившуюся стабильность Обрушившись накануне на центральные и восточные районы Китая проливными дождями, количество которых местами достигало 48-56 мм, циклонический вихрь своими атмосферными фронтами уже в утренние часы среды с порывистым ветром, моросящими осадками и низкой облачностью достиг границ Приморского края.



В середине дня, 18 ноября, с усилением северо-восточного ветра до 10-15 м/с дожди усилятся, на севере края пройдет мокрый снег, количество осадков достигнет 20-30 мм за 12 часов. К вечеру дождь сменится ледяным дождем, интенсивность которого будет составлять около 4 мм за 3 часа. На дорогах образуется гололедицы, на проводах, деревьях - гололедные отложения.



Но самые сильные дожди и "ледяные" осадки ожидаются в четверг, 19 ноября, с 10 до 22 часов их количество составит не менее 15-40 мм Таким образом, месячная норма осадков будет побита в регионе всего лишь за одни сутки! Порывы ветра при этом в континентальной части будут достигать 15-20 м/с, на побережье до 27-32 м/с. Температура воздуха резко понизится: в ночь со среды на четверг до -7..+2 градусов, на северо-востоке до -12 градусов, днем в четверг до -5..0 градусов, в отдельных районах +1..+6 градусов. В вечерние часы осадки перейдут в снег, местами сильный, который пополнит копилку еще на 7-12 мм, а значит в крае впервые за сезон образуется снежный покров, высота которого может достигнуть 5-7 см.



В утренние часы пятницы, 20 ноября, циклон продолжит курс в северо-западную акваторию Японского моря. Снег в Приморье ослабеет и к вечеру совсем прекратится, облаков станет меньше. Но при крепком и холодном северном ветре температура воздуха останется отрицательной и в течение всех суток не выше -6...-1 градуса.



Субботний день, 21 ноября, возьмет передышку у непогоды, ветер ослабеет, потеплеет до нулевых отметок, а в воскресный день очередные погодные неприятности вновь обрушатся на регион. Таким образом, укрепив границы межсезонья и вернув Приморье в климатические рамки. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



