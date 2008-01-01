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К Москве приближается зона ненастья

ИА "Метеоновости" / 12:11 Среда, 18 ноября



От Великого Новгорода со скоростью 45 км/ч к столичной области приближается активный атмосферный фронт, который в Новгородской области отметится снегом и гололедом.



В период с 19 до 21 часа 18 ноября в столице начнется снег, который продолжится до часу ночи 19 ноября. За этот период на город выпадет 1-3 см снега, сформируется временный снежный покров. После часу ночи, когда температура воздуха на уровне 1,5 км станет положительной, а у земли она останется отрицательной , возможен гололед!



Мы следим за процессом, и будет освещать его в новостях. / meteonovosti.ru /



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