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Лишь в субботу на северо-западе страны затишье

ИА "Метеоновости" / 12:56 Среда, 18 ноября



В ноябре циклонические вихри, традиционно избрав полигоном своих действий Скандинавский полуостров не дают передышки не только странам Северной Европы, но и жителям Кольского полуострова и прибрежных территорий северных морей. Благодаря теплому дыханию Атлантики, снежный покров в этом регионе России никак не может устойчиво закрепиться. Вот и во вторник, 17 ноября, несмотря на прошедшие осадки, которые пополнили копилку на 3-5 мм, слабоотрицательные температуры воздуха лишь местами позволили образоваться снежному покрову высотой 2-3 см, что вполне объяснимо в нынешней ситуации, ведь температура воздуха стабильно весь ноябрь превышает норму. И если в начале месяца эти превышения опережали график средней температуры на 2-6 градуса, то начиная с прошедших выходных, температурный фон здесь уже выбивается из средних показателей аж на 8 единиц.



Промчавшиеся ранее через Карелию и Кольский полуостров циклоны, слились в единый союз в виде обширной зоны пониженного давления, которая вытянулась до восточных прибрежных северных районов Якутии. Далее ее движение блокируется, и циклоны вынуждены раскручивать сами себя на покоренных территориях. Такая ситуация провоцирует сохранение сильных порывистых ветров по периферии и как результат, в северо-западных регионах до субботы неспокойно, снег и метель. При прохождении теплого фронта к вечеру среды, 18 ноября ветер усилится до 10-15 м/с и количество осадков в регионе за сутки может превысить 5-10 мм. Температура воздуха в Карелии повысится до +7..+12 градусов, пройдут дожди. В Мурманской области температура воздуха будет варьировать около нуля градусов, а значит не исключены переохлажденные осадки и мокрый снег, которые неизбежно приведут к гололедице на дорогах и налипанию снега на деревьях, проводах и линиях передач.



19 и 20 ноября основной удар в тыловой части циклона нанесут уже серии холодных фронтов. Осадки не прекратятся, но примут более кратковременный ливневой характер, а вот ветер усилится еще больше, и в порывах разгонется до 18-23 м/с.



Лишь в субботу, 21 ноября, выдастся относительно спокойный и погожий денек. Атмосферное давление существенно подрастет, ветер стихнет до 5-10 м/с, и на Кольском полуострове в дневные часы даже выглянет солнце. А вот температура воздуха понизится до -10..-5 градусов. В Карелии в субботу до -3..+2 градусов, при переменной облачности не исключен слабый снег.



Затишье будет недолгим и в ночь на воскресенье новая волна тепла начнет бередить атмосферу, а с ней придут и новые сюрпризы ненастья.



/ meteonovosti.ru /



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