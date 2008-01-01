

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

С какой погодой празднует Дед Мороз свой день рождение

ИА "Метеоновости" / 13:30 Среда, 18 ноября



18 ноября в России празднуется день рождение Деда Мороза и вот уже 21 год его вотчиной считается Великий Устюг, древнейший город на Русском севере, расположенный в 450 км на северо-восток от Вологды. Традиционно считается, что именно в этот день на именины в гости сюда приходит зима, да так и остается до весны.



И действительно, лишь с понедельника, 16 ноября, в нынешнем году температура воздуха в Великоустюгском районе стабильно перешла на отрицательные среднесуточные значения и второй день ее минимальные значения при солнечной погоде достигают -9..-7 градусов. Погода сделала достойный подарок уважаемому Деду.



Но уже в ночь на 19 ноября, едва справив свою день рождения, Дед Мороз будет вынужден покинуть дом. Ведь очередной атмосферный теплый фронт с порывистым ветром до 10-15 м/с пройдется по области сначала мокрым снегом и переохлажденным дождем, при температуре воздуха до -5 градусов, а уже днем его осадки перейдут в дождь и к вечеру четверга температура воздуха повысится в Великом Устюге до +5 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



