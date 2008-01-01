|
|
|
Новости погоды
Тропический ураган "IOTA" перешел в стадию депрессии
ИА "Метеоновости" / 14:08 Среда, 18 ноября
Зародившийся в Карибском море 14 ноября тропический шторм "IOTA" следуя траекторией маршрута к побережью центральной Америки, окреп до урагана и достигнув максимального развития, утром 17 ноября по московскому времени обрушился на карибское побережье Никарагуа, скорость ветра при этом превышала 260 км/ч (около 65 м/с).
Выйдя на материк, "IOTA" во по пути на Гандурас ураган стал терять силу и к вечеру 17 ноября уже достиг уровня тропического шторма, ветер достигал 130 км/ч (около 32 м/с).
В среду, 18 ноября шторм ослаб до уровня тропической депрессии, скорость ветра в его пределах снизилась до 60 км/ч (15 м/с).
По прогнозам 19 ноября к 9 утра по московскому времени депрессия заполнится.
На сегодняшний день "IOTA" стал самым мощным ураганом, из всех достигавших ранее этот регион. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.