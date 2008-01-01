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Тропический ураган "IOTA" перешел в стадию депрессии

ИА "Метеоновости" / 14:08 Среда, 18 ноября



Зародившийся в Карибском море 14 ноября тропический шторм "IOTA" следуя траекторией маршрута к побережью центральной Америки, окреп до урагана и достигнув максимального развития, утром 17 ноября по московскому времени обрушился на карибское побережье Никарагуа, скорость ветра при этом превышала 260 км/ч (около 65 м/с).



Выйдя на материк, "IOTA" во по пути на Гандурас ураган стал терять силу и к вечеру 17 ноября уже достиг уровня тропического шторма, ветер достигал 130 км/ч (около 32 м/с).



В среду, 18 ноября шторм ослаб до уровня тропической депрессии, скорость ветра в его пределах снизилась до 60 км/ч (15 м/с).



По прогнозам 19 ноября к 9 утра по московскому времени депрессия заполнится.



На сегодняшний день "IOTA" стал самым мощным ураганом, из всех достигавших ранее этот регион. / meteonovosti.ru /



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