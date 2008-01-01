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Где в России самые высокие сугробы?

ИА "Метеоновости" / 14:40 Среда, 18 ноября



К середине ноября самые высокие сугробы на территории России по данным метеорологических станций зафиксированы на севере Красноярского края. Лидирует труднодоступная станция (ТДС) Исток, расположенная в Снежногорском районе с результатом 76 см, второе место занимает поселок Светлогорск - 68 см. Третье место закрепилось за Норильском, здесь высота сугробов на 17 ноября зафиксирована в 63 см. В центральных районах Красноярского края максимальная высота снежных сугробов достигла 55-57 см.



Не отстают и отдельные территории Иркутской и Магаданской области. Здесь высота снежного покрова так же превысила уже 50-ти сантиметровую отметку, как например, в Хамар-Дабан Иркутской области (58 см). / meteonovosti.ru /



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