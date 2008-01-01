|
|
|
Новости погоды
Снег начался на северо-западе Подмосковья
ИА "Метеоновости" / 18:35 Среда, 18 ноября
К 18 часам 18 ноября атмосферный фронт с северо-запада практически миновал Тверскую область и оказался над северо-западом Московской.
В Клину и Волоколамске начался снег, порывы ветра достигали 12м/с. Температура воздуха в северо-западных районах Подмосковья остается отрицательной, -3..-4 градуса.
В 19-20 часов снег начнется и в Москве на фоне отрицательной температуры воздуха. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.