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Снег начался на северо-западе Подмосковья

ИА "Метеоновости" / 18:35 Среда, 18 ноября



К 18 часам 18 ноября атмосферный фронт с северо-запада практически миновал Тверскую область и оказался над северо-западом Московской.



В Клину и Волоколамске начался снег, порывы ветра достигали 12м/с. Температура воздуха в северо-западных районах Подмосковья остается отрицательной, -3..-4 градуса.



В 19-20 часов снег начнется и в Москве на фоне отрицательной температуры воздуха. / meteonovosti.ru /



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