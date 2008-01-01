Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Москве гололед..
ИА "Метеоновости" / 21:55 Среда, 18 ноября
В период с 18 до 21 часа в столице принимались осадки, то в виде снега, то в виде снежной крупы, а местами снег перемежался и ледяным дождем, который, попадая на холодную поверхность земли, приводил к образованию гололеда.
В 21 час гололед отмечался на Балчуге и в районе Измайлово. Температура воздуха в Москве оставалась отрицательной.
Наибольшее количество осадков выпало в Зеленограде, до 2,7 мм. Порывы ветра в Москве, в пределах МКАД не превышали 13м/с, на территории Новой Москвы ветер усиливался до 14м/с.
До 6 утра 19 ноября в Москве местами гололед!! / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения