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В Москве гололед..

ИА "Метеоновости" / 21:55 Среда, 18 ноября



В период с 18 до 21 часа в столице принимались осадки, то в виде снега, то в виде снежной крупы, а местами снег перемежался и ледяным дождем, который, попадая на холодную поверхность земли, приводил к образованию гололеда.



В 21 час гололед отмечался на Балчуге и в районе Измайлово. Температура воздуха в Москве оставалась отрицательной.



Наибольшее количество осадков выпало в Зеленограде, до 2,7 мм. Порывы ветра в Москве, в пределах МКАД не превышали 13м/с, на территории Новой Москвы ветер усиливался до 14м/с.



До 6 утра 19 ноября в Москве местами гололед!! / meteonovosti.ru /



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