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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:52 Четверг, 19 ноября



Предстоящим днем столичный регион останется на западной периферии антициклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 0..2, по области -2..+3 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.



Для многих людей неустойчивый характер погоды, частые перепады метеопараметров становятся причиной резкого ухудшения самочувствия, недомогания и нагрузкой для организма, т.е. появляются, так называемые, метеопатические реакции. Но стоит отметить, что метеозависимость и появление симптомов ухудшения самочувствия, это тревожный звонок, который свидетельствует о наличии проблем со здоровьем, ослаблении иммунных и адаптационных механизмов, снижении функциональных резервов организма. Поэтому, даже незначительные изменения внешних факторов приводят к выраженным ответным реакциям со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем, ухудшении психо-эмоционального состояния, обострению заболеваний опорно- двигательного аппарата. и др. Даже у молодых и, практически, здоровых людей, подростков при переутомлении и хронической усталости могут развиваться острые метеопатические реакции.



Соблюдение режима труда и отдыха, полноценный сон, постараться не перегружать организм, как физическими, так и стрессовыми нагрузками, занятия посильными видами спорта и общеукрепляющими методами, лечение хронических заболеваний под наблюдением врача - помогут легче переносить погодные нагрузки.



Геомагнитный фон 19 ноября неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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