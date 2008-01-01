Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
19 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:52 Четверг, 19 ноября

  Предстоящим днем столичный регион останется на западной периферии антициклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 0..2, по области -2..+3 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.

Для многих людей неустойчивый характер погоды, частые перепады метеопараметров становятся причиной резкого ухудшения самочувствия, недомогания и нагрузкой для организма, т.е. появляются, так называемые, метеопатические реакции. Но стоит отметить, что метеозависимость и появление симптомов ухудшения самочувствия, это тревожный звонок, который свидетельствует о наличии проблем со здоровьем, ослаблении иммунных и адаптационных механизмов, снижении функциональных резервов организма. Поэтому, даже незначительные изменения внешних факторов приводят к выраженным ответным реакциям со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем, ухудшении психо-эмоционального состояния, обострению заболеваний опорно- двигательного аппарата. и др. Даже у молодых и, практически, здоровых людей, подростков при переутомлении и хронической усталости могут развиваться острые метеопатические реакции.

Соблюдение режима труда и отдыха, полноценный сон, постараться не перегружать организм, как физическими, так и стрессовыми нагрузками, занятия посильными видами спорта и общеукрепляющими методами, лечение хронических заболеваний под наблюдением врача - помогут легче переносить погодные нагрузки.

Геомагнитный фон 19 ноября неустойчивый. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-1
Чт.
19 ноя.
+3
Пт.
20 ноя.
+2
Сб.
21 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Однадатта		 -42
Усть-Нера

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Ла-Пас

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100